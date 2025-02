El ‘Peque’ Schwartzman cae en octavos de Buenos Aires y le dice adiós al tenis profesional

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- El tenista argentino Diego Schwartzman cayó este jueves en octavos de final del Abierto de Argentina, que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, por lo que quedó eliminado de la competición y le dijo adiós al tenis profesional, como él lo había anunciado previamente.

En el duelo jugado en esta jornada ante el español Pedro Martínez, el ‘Peque’ perdió en dos sets, 6-2 y 6-2, por lo que le puso fin de manera anticipada a su participación en el torneo porteño y confirmó así su despedida de las canchas a nivel profesional.

Schwartzman, quien llegó a ser número ocho del mundo y ganó cuatro títulos en su carrera (Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021), había disputado anteriormente el Challenger de Rosario, también en Argentina, y decidió despedirse de su público en la capital del país en el torneo que ganó hace cuatro años.

El ‘Peque’ había derrotado en su primera presentación en este torneo al chileno Nicolás Jarry, para lograr una victoria luego de diez derrotas consecutivas en primera ronda, desde aquella victoria en Tokio, en octubre de 2023, ante su compatriota Francisco Cerúndolo.

Con una gran ovación y un aplauso cerrado los más de 3000 espectadores argentinos presentes despidieron a uno de sus grandes ídolos que dejó la pista principal del Buenos Aires Lawnn Tennis con una sonrisa pero con lágrimas en sus ojos.

“Más adelante te podré decir si la decisión de retirarme ahora fue acertada o no. A mi me gustaba ser competitivo dentro de la cancha y si bien el resultado de hoy se podría haber dado en un perfecto estado físico mío, nunca me divirtió este deporte si no lograba ser competitivo. Y de ahí viene la decisión y tratar de buscar otros horizontes”, enfatizó el ‘Peque’ en la conferencia de prensa posterior.

“Fueron difíciles estas 24 últimas horas a nivel emocional. Ayer se dio todo a la perfección para que haya sido mi último partido y por eso cuando terminé le dije a Pedro: ‘borro este score’ porque el de ayer con Jarry fue espectacular”, añadió visiblemente emocionado.

“Me quedo con los grandes momentos de mi carrera desde comienzos de 2017 cada año tuvo algo especial y mantenerme en un nivel alto durante seis años fue lo mejor de mi carrera. Fui muy feliz dentro de la cancha de tenis”, expresó.

“Hoy no me salió nada de lo previsto pero Pedro tuvo mucho que ver por su plan de juego. Nunca pude retroalimentarme con la gente para poder llevar a una situación límite a mi rival. Pero no me voy a lamentar porque tuve una carrera excepcional que me hizo inmensamente feliz”, completó el ahora extenista. EFE

