El 31 % de Puerto Rico experimenta condiciones anormalmente secas

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San Juan, 4 jun (EFE).- El 31 % de Puerto Rico experimenta condiciones anormalmente secas o de sequía atípica, mientras que el 3,21 % de la isla se encuentra bajo condiciones de sequía moderada, detalla este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

Ese porcentaje en el nivel de sequía seca o sequía atípica alcanza casi el doble del registrado la semana pasada de 17,1 %, de acuerdo con el informe semanal del ente estadounidense que publica en su página web.

La categoría «anormalmente seco» significa que la nubosidad «está baja», lo que dificulta las lluvias, como explica el Monitor de Sequía estadounidense.

A su vez, el organismo destaca que el 3,21 % de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones de sequía moderada, nivel de sequedad que se registra en la isla en al menos los pasados tres meses.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos.

Conforme al informe oficial del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, las zonas que actualmente enfrentan la clasificación de sequía moderada se concentran en el sur y suroeste de la isla.

El ente expone además en su portal que a pesar de que una fase de la Oscilación de Madden-Julian (MJO, en inglés) es cada vez más favorable, la convección suprimida continúa predominando sobre la región del Caribe septentrional -incluido Puerto Rico- durante la semana.

La MJO es una configuración oscilante de vientos en niveles altos de la atmósfera que se desplaza alrededor del planeta cada 30 a 60 días.

«Los impactos derivados de la falta de precipitaciones en las últimas semanas están comenzando a intensificarse, incluyendo informes de estrés en los cultivos, disminución de las aguas subterráneas y un aumento en las descargas de las represas para fines de riego», afirma el organismo.

«En consecuencia, se amplió la categoría D0 en el mapa actual del Monitor de Sequía de los EE. UU. y se introdujo la categoría de sequía moderada (D1) en algunas localidades a lo largo de la costa sur, donde estos impactos resultan más severos», agrega.

Asimismo, indica que ante el desarrollo del fenómeno de El Niño y la climatología propia del verano, «existe preocupación por una posible degradación adicional de las condiciones en las próximas semanas y meses». EFE

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