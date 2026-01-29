El 38,8 % del crecimiento empresarial en EEUU entre 2007 y 2023 fue gracias a los latinos

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 29 ene (EFE).- Los latinos fueron responsables del 38,8 % del crecimiento empresarial general en Estados Unidos entre 2007 y 2023, a pesar de que enfrentaron períodos económicos difíciles como la Gran Recesión y la pandemia de la covid-19, según un estudio de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

Durante ese mismo período, las empresas propiedad de latinos que empleaban trabajadores crecieron rápidamente, a un ritmo superior en más de 7 puntos porcentuales por año que las empresas no latinas, destaca el reporte titulado ‘La creación y el crecimiento de empresas propiedad de latinos impulsan el empleo y la prosperidad económica en Estados Unidos’.

Los investigadores del PIB Latino, una iniciativa de UCLA y la Universidad Cal Lutheran (CLU) que realizaron el estudio, divulgado este jueves, descubrieron que esta creación de empresas también se produjo a pesar de dos períodos económicos difíciles: la Gran Recesión de 2007-2009 y la pandemia de 2020-2023.

El estudio, que se basó en datos de las encuestas de la Oficina del Censo, encontró que durante los últimos 16 años la tasa de crecimiento anual promedio de las empresas latinas (6,7% anual) es 3,7 veces mayor que la tasa de las empresas no latinas, que es del 1,8 % anual.

«La historia del PIB latino de EE.UU., que ahora también podemos demostrar a través de datos empresariales, ha sido de crecimiento constante y sólido desde 2007, a pesar de las adversidades que afectaron a otras economías», dijo David E. Hayes-Bautista, cofundador del PIB Latino y coautor del estudio.

Este auge también contribuyó al crecimiento empresarial general de Estados Unidos. Por ejemplo, entre 2007 y 2012, período que incluye la Gran Recesión, el número de empresas propiedad de personas no latinas disminuyó en 49.000, mientras que el número de empresas propiedad de latinos creció en más de un millón.

Para Dan Hamilton, economista del Centro de Investigación y Previsión Económica de CLU que participó en el reporte, el rápido crecimiento de las empresas latinas apunta «a una importante fuente de creación» de empleo para el futuro.

Por su parte, Matthew Fienup, economista del Centro de Investigación y Previsión Económica de CLU y coautor del informe advirtió que los hallazgos revelan que los latinos superan los tiempos económicos difíciles, por lo que «son una fuente fundamental de resiliencia» para la economía en general del país. EFE

amv/ims/rrt