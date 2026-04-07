El 44 % de los mayores de 65 en España percibe buena salud, 4 puntos más que la media UE

1 minuto

Bruselas, 7 abr (EFE).- El 44 % de las personas mayores de 65 años en España consideran que su salud es buena o muy buena, frente al 40 % del promedio de la Unión Europea (UE), informó este martes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El mapa europeo de autopercepción de la salud con datos de 2024, publicado hoy por Eurostat con motivo del Día Mundial de la Salud, revela grandes diferencias entre la apreciación positiva de los mayores de 65 años en la UE, que van desde el 62 % en Irlanda y el 58 % en Bélgica y Luxemburgo, hasta el 12 % en Lituania y el 13 % en Letonia.

El promedio europeo revela que cuatro de cada diez mayores (40 %) consideran su salud buena o muy buena, mientras que un 18 % la percibe como mala o muy mala, y un 42 % como regular.

En el caso de España, el 44 % valora positivamente su estado de salud, un 16 % la ve de forma negativa y un 39 %, regular. En el país vecino, Portugal, la percepción positiva cae más de la mitad, hasta el 19 %, y un 28 % cree que tiene un estado de salud malo o muy malo.

Fuera de la UE, Suiza (70 %) y Noruega (68 %) encabezan las percepciones favorables en el continente europeo.

Según Eurostat, hasta los 65 años, la mayoría de las personas calificaron su salud como muy buena o buena, con porcentajes que fueron desde el 91,3 % entre los jóvenes de 16 a 24 años y hasta el 61,1 % entre los de 55 a 64 años.

Sin desglosar por rangos de edad, en 2024, más de dos tercios (68,5 %) de la población de la UE consideraba que su salud era buena o muy buena. EFE

iba/mb/rml