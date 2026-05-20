El 96 % de los hogares de Perú tiene acceso a internet, que se duplicó en zonas rurales

2 minutos

Lima, 19 may (EFE).- El 96 % de los hogares peruanos tiene acceso a internet fijo o móvil, un servicio que se duplicó en las zonas rurales del país en seis años, hasta llegar a un 85,8 % en 2025, informaron este martes fuentes oficiales.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) señaló en un comunicado que esta información fue determinada por la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel), que también indicó que el 97,2 % de hogares peruanos posee, por lo menos, un dispositivo móvil para conectarse a internet.

El organismo supervisor destacó que los resultados de la encuesta demuestran «un avance importante» en el acceso a internet a nivel nacional, con un crecimiento de 19,8 % ante el 76,2 % que tenía ese servicio en 2019.

Esto «confirma la tendencia ascendente en la conectividad nacional» y significa que alrededor de 10,3 millones de hogares peruanos estaban conectados a internet al finalizar el año pasado, acotó.

Al respecto, el Osiptel precisó que «el cambio más notable se dio en las zonas rurales, donde el acceso prácticamente se duplicó en los últimos seis años», al pasar de 41,5 % en 2019 a 85,8 % en 2025.

«Este salto refleja cómo la digitalización está llegando a comunidades que antes se encontraban desconectadas», indicó.

La Erestel también reveló que el acceso a internet evidenció un mayor avance en los hogares del sector socio-económico de menores recursos, conocido como D/E, al pasar de 64,5 % en 2019 a 93,7 % en 2025.

Además, en los hogares donde el responsable de la familia tiene 51 años a más pasó de 67,7 % en 2019 a 92,7 % en 2025.

Los resultados de la encuesta revelaron que, al cierre de 2025, el 99,8 % de hogares peruanos accedió al menos a un servicio de telecomunicaciones.

Retroceso en televisión de pago y telefonía fija

La encuesta también señaló que la televisión de pago y la telefonía fija se encuentran en retroceso en el país, ya que la telefonía móvil lidera la presencia de servicios de telecomunicaciones en los hogares, con el 99,6 %, seguida por el internet, con el 96 %.

En menor porcentaje, se encuentra la televisión de paga, que solo llegó al 31,8 %, y «en continuo retroceso» la telefonía fija, que solo alcanzó al 3,9 % de los peruanos.

En concordancia con eso, el acceso a equipos de telecomunicaciones que permiten una conectividad fija o móvil a internet continuó expandiéndose, ya que al cierre de 2025 el 97,2 % de los hogares peruanos contaba con, al menos, un dispositivo móvil para conectarse a internet. EFE

dub/gpv