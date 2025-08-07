The Swiss voice in the world since 1935

El actor Dean Cain, que encarnó a Superman en una serie en los 90, se une a ICE

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 6 ago (EFE).- El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en los 90 ‘Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman’, reveló que se unió como oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y anima a más personas a unirse.

El actor de 59 años, que interpretó al superhéroe entre 1993 y 1997, anunció la medida el martes en sus redes sociales y dijo hoy en una entrevista con FOX que lo hizo porque sintió que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.

Cain, además, usó su anuncio para resaltar los beneficios de trabajar para ICE, como una bonificación de 50.000 dólares, el reembolso de préstamos estudiantiles o beneficios de jubilación, para así animar a más gente a que también se una a ICE.

El también policía anotó hoy en una entrevista con FOX que votó por Donald Trump en las elecciones pasadas.

Han sido muchas las estrellas de Hollywood, como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo, las que se han pronunciado en contra de las redadas de ICE para encontrar inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal bajo la Administración de Donald Trump.

En junio, estallaron varias manifestaciones en Los Ángeles (California) en respuesta a una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la agencia federal. EFE

syr/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR