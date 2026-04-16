El actor Frankie Muniz: «México es la audiencia número uno de Malcolm»

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Ciudad de México, 15 abr (EFE).- El actor estadounidense Frankie Muniz lo tiene claro: “México es la audiencia número uno de Malcolm”, el personaje que le dio fama internacional hace 26 años y que este miércoles presenta en el país norteamericano el ‘revival’ de este clásico de la televisión con la intención de seguir conectando con las familias mexicanas.

“Es la audiencia más grande que tenemos, diría que aquí y en Francia son las más grandes audiencias de Malcolm, pero definitivamente México es la número uno”, afirmó el intérprete de 40 años a EFE en una alfombra roja, en la capital mexicana, por el estreno de ‘Malcolm, el de en medio: La vida sigue siendo injusta’.

Con la idea de apostar todo por la audiencia mexicana, Frankie Muniz viajó desde el martes a México junto a sus hermanos en la ficción, Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), para adentrarse en la cultura nacional y conocer a los actores de doblaje en español, entre ellos Magda Giner, voz de Lois (Jane Kaczmarek).

“La razón por la que el ‘show’ es tan exitoso aquí es porque ellos hicieron un gran trabajo. Mucha gente en México nunca ha escuchado mi voz”, subrayó Frankie Muniz, quien destacó el trabajo de Carlos Díaz, el doblador de Malcolm.

El éxito televisivo, basado en la historia de la familia Wilkerson y transmitido de 2000 a 2006, radicó en su tono cómico y en su reparto, encabezado por actores de la talla de Bryan Cranston (Hal), pero también en su capacidad para retratar los problemas que marcaron a la generación de los noventa: la disfuncionalidad familiar y la precariedad económica que afectaba a la clase media.

Pese a que Frankie Muniz se alejó de los sets de televisión para incursionar en el automovilismo profesional, recuerda bien lo que fue actuar a los 14 años en ‘Pilot’, el primer episodio de la serie que conectó con las “grandes familias” que, aunque sean consideradas “disfuncionales” o “locas”, en el fondo “se preocupan unas por otras”.

Ahora, 20 años después de ‘Graduation’, el último capítulo de la séptima y última temporada, regresan con este ‘revival’ en el que participa casi todo el elenco original, con excepción de Dewey (Erik Per Sullivan).

La nueva entrega también incorpora a nuevos personajes, entre ellos la hija de Malcolm, interpretada por Keeley Karsten, y Kelly (Vaughan Murrae), la integrante de la familia que se identifica como persona no binaria.

“Nos preguntamos: ‘¿Cómo va a funcionar esto? Porque muchos de nosotros no habíamos actuado en 20 años, y cómo estos nuevos personajes van a encajar’”, aseguró Berfield, quien resumió que, al final, el elenco se reencontró como si el tiempo no hubiera pasado y recibió con cariño a los nuevos personajes.

Con este breve regreso de cuatro capítulos, la familia Wilkerson despierta la nostalgia de toda una generación y vuelve a acercar a Malcolm a la audiencia, rompiendo la cuarta pared.

Desde su estreno, el 10 de abril, la serie -disponible en Disney + y en Hulu en Estados Unidos- se ha posicionado como la más vista del año, al alcanzar las 8 millones de visualizaciones a nivel global. EFE

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