The Swiss voice in the world since 1935

El actor Michael Ward en libertad bajo fianza tras acusación de supuesta violación

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 28 ago (EFE).- El actor británico Michael Ward, ganador en 2020 de un premio BAFTA (considerados los Óscar del Reino Unido), fue puesto este jueves en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal acusado de supuesta violación y agresión sexual.

El actor, protagonista de ‘Blue Story’ y ‘Top Boy’, está acusado de dos cargos de violación, dos de agresión con penetración y otro de agresión sexual contra una mujer en enero de 2023.

Ward, de 27 años y ganador de un Bafta como ‘estrella emergente’, compareció hoy ante el Tribunal de Magistrados de Thames, en Londres, para confirmar su nombre, dirección y fecha de nacimiento durante una breve vista judicial.

El tribunal dispuso la libertad condicional bajo fianza hasta su próxima comparecencia ante la Justicia el próximo 25 de septiembre y tiene la orden de no contactar a su presunta víctima.

Después de que se le presentasen los cargos el mes pasado, Ward, de origen jamaicano, dijo que negaba «totalmente» los cargos y aseguró que había cooperado todo el tiempo con la policía. EFE

vg/ja/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR