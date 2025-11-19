El aeropuerto de Bruselas no operará vuelos de salida el 26 de noviembre por huelga

1 minuto

Bruselas, 19 nov (EFE).- El aeropuerto de Bruselas anunció hoy que no operará ningún vuelo de salida y también espera cancelaciones en las llegadas el próximo 26 de noviembre, debido a la huelga nacional interprofesional convocada por los sindicatos para protestar contra el «desmantelamiento social» que atribuyen al Gobierno.

«Debido a la jornada de acción sindical nacional del miércoles 26 de noviembre, en la que participará el personal del proveedor de servicios de seguridad y asistencia, Brussels Airport prevé lamentablemente importantes perturbaciones en las operaciones aeroportuarias ese día», informó el aeropuerto en su web.

Tras tratar el asunto con las aerolíneas, el gestor logístico ha decidido «no operar vuelos de pasajeros con salida ese 26 de noviembre», jornada en la que «también es posible que algunos vuelos de llegada sean cancelados».

Sin embargo, no tendrá impacto la movilización convocada en los días previos.

El domingo 23 de noviembre, los sindicatos organizarán una «jornada de acción» contra la violencia hacia las mujeres.

A continuación, el 24 y 25 las centrales sindicales prevén paralizar los transportes y servicios púbicos, respectivamente, para aumentar progresivamente la presión hasta la huelga del 26 contra el Gobierno, que planea reformar el sistema de pensiones y baraja congelar la indexación automática de salarios, entre otras medias para reducir el déficit. EFE

jaf/lpc/lar