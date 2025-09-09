The Swiss voice in the world since 1935

El aeropuerto de Heathrow anuncia la reapertura de una terminal tras un incidente con «materiales peligrosos»

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El aeropuerto internacional de Heathrow, el principal de Reino Unido, declaró como «segura» su terminal 4 y volverá a abrirla después de que quedara cerrada unas horas por un incidente no especificado con «materiales peligrosos», indicó este lunes el operador.

«Los servicios de emergencias han confirmado que la terminal 4 es segura para poder reabrirla y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los vuelos salgan según lo previsto», indicó en redes sociales el operador.

Los bomberos de Londres dieron por finalizadas las operaciones unas tres horas después de haber sido llamados por un «posible incidente con materiales peligrosos» en la zona de registro de la terminal, que forma parte de uno de los centros aéreos más concurridos del mundo.

«Alrededor de 20 personas han sido evaluadas en el lugar por personal médico del servicio de ambulancias de Londres», indicaron los servicios de emergencias, sin dar más detalles.

La policía metropolitana de Londres difundió un comunicado horas después en el que informa que «no se hallaron restos de ninguna sustancia nociva».

El resto de terminales han estado operando con normalidad durante el incidente.

aks/ib/pc/jvb/val

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR