El aeropuerto de Heathrow anuncia la reapertura de una terminal tras un incidente con «materiales peligrosos»
El aeropuerto internacional de Heathrow, el principal de Reino Unido, declaró como «segura» su terminal 4 y volverá a abrirla después de que quedara cerrada unas horas por un incidente no especificado con «materiales peligrosos», indicó este lunes el operador.
«Los servicios de emergencias han confirmado que la terminal 4 es segura para poder reabrirla y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los vuelos salgan según lo previsto», indicó en redes sociales el operador.
Los bomberos de Londres dieron por finalizadas las operaciones unas tres horas después de haber sido llamados por un «posible incidente con materiales peligrosos» en la zona de registro de la terminal, que forma parte de uno de los centros aéreos más concurridos del mundo.
«Alrededor de 20 personas han sido evaluadas en el lugar por personal médico del servicio de ambulancias de Londres», indicaron los servicios de emergencias, sin dar más detalles.
La policía metropolitana de Londres difundió un comunicado horas después en el que informa que «no se hallaron restos de ninguna sustancia nociva».
El resto de terminales han estado operando con normalidad durante el incidente.
