El aeropuerto de Palm Beach adopta el nombre de Donald Trump

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Donald Trump se convirtió este jueves en el primer presidente estadounidense en ejercicio en darle su nombre a un aeropuerto, el de Palm Beach, en el sureste de Florida.

El lugar, llamado por décadas Palm Beach International, recibió el nuevo apelativo gracias a una ley firmada en marzo por un aliado del mandatario republicano, el gobernador floridano, Ron DeSantis.

«¡Pronto será uno de los aeropuertos más grandiosos y espectaculares del mundo!», reaccionó Trump este jueves en la noche a la noticia en una publicación en su red Truth Social.

Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró en X más temprano el cambio de nombre del aeropuerto, al que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha presionado para que su nombre figure en instituciones, como el Instituto de la Paz, o los billetes de dólar.

El mes pasado, el Kennedy Center de Washington recuperó su nombre original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar el cambio.

En el aeropuerto de Palm Beach, Chris Bailey ve con buenos ojos que el lugar lleve el nombre de Trump.

«Creo que el presidente ha hecho lo suficiente como para merecer que un aeropuerto lleve su nombre en su honor, al igual que los expresidentes», afirmó este piloto de 55 años.

Una docena de aeropuertos estadounidenses llevan el nombre de presidentes del país, pero Trump es el primero en recibir esa distinción mientras está en el cargo.

Para Rochelle Bates, empleada de aerolínea de 65 años, el nuevo nombre supone, sobre todo, un quebradero de cabeza por la necesidad de cambiar el código original del aeropuerto PBI a DJT en todos los sistemas informáticos y documentos. Un proceso largo que no se completará hasta el 18 de agosto.

«Creo que estaba bien como estaba», opina.

John Manov, un médico de 34 años, considera «un poco estúpido» este cambio y cree que Palm Beach es una mejor marca porque «a la gente no le gusta Donald Trump».

A John, un veterano del ejército de 79 años que no quiere dar su apellido, le indigna la nueva denominación.

«Ahora el aeropuerto lleva el nombre de un delincuente convicto. Es una broma. No es por esto que serví a este país durante 30 años», dijo en referencia a la condena de Trump en 2024 por falsificación de registros comerciales.

En Tennessee, varios funcionarios inauguraron este jueves el nuevo puente «Donald J. Trump».

«La matrícula de Tennessee solía tener un cartel, o un pequeño lema que decía: ‘Sígueme a Tennessee'», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«Ahora, todos los que sigan a esos autos van a cruzar el puente Donald J. Trump en la I-40», agregó.

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