El argentino Diego Cocca deja de ser entrenador del Atlas mexicano

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Guadalajara (México), 13 jul (EFE).- El Atlas mexicano anunció este lunes que no llegó a un acuerdo para que el argentino Diego Cocca se mantenga como entrenador del equipo para el torneo de Apertura 2026 que arranca esta semana.

«Atlas FC informa que, como parte del proceso de reconstrucción institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como entrenador del primer equipo», escribió el conjunto a través de un comunicado.

Cocca llegó a los rojinegros en agosto del año pasado para culminar el Apertura 2025 en la decimocuarta posición, lejos de los puestos de liguilla, algo que compuso en el Clausura 2026, certamen en el que ubicó al Atlas en sexta posición, para clasificar a la fase final en la que fue eliminado en cuartos de final.

A pesar del buen trabajo al frente de los llamados ‘Zorros’, tuvo diferencias irreconciliables con la directiva para mantenerse al frente del equipo.

«Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente», señaló la institución.

Diego Cocca es el entrenador más exitoso del Atlas en este siglo. Llevó al equipo, en su primera etapa, a ganar un bicampeonato entre 2021 y 2022 y un título de campeón de campeones, algo que el conjunto no olvida.

«La institución agradece a Diego Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, periodo en el que contribuyó de manera importante a la historia reciente del club. Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales», dijo el equipo.

A pesar de que el Atlas, en el que juega el seleccionado colombiano Camilo Vargas, debutará en la primera jornada del Apertura 2026 el próximo viernes con visita al León, la directiva señaló que está el proceso de encontrar un sustituto para el banquillo.

«Como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo entrenador. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días», concluyó el comunicado. EFE

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