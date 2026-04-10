El BAD prevé desaceleración al 5,1 % en Asia-Pacífico por el conflicto en Oriente Medio

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Bangkok, 10 abr (EFE).- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) prevé que el conjunto de 43 economías en desarrollo de Asia y el Pacífico crezca un 5,1 % en 2026, lo que supone una desaceleración respecto al 5,4 % registrado en 2025, atribuida a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto en Oriente Medio «ha exacerbado las tensiones geopolíticas globales» y «las perturbaciones» en el sector energético, «aumentando la inflación y lastrando aún más el crecimiento en toda la región», indicó el BAD en su principal informe anual de perspectivas, ‘Asian Development Outlook’ (ADO).

El organismo multilateral de crédito, con sede en Manila, espera que la guerra en Oriente Medio «afecte negativamente a las perspectivas de los países en desarrollo de Asia y el Pacífico», cuyo crecimiento se prevé que se modere hasta el 5,1 % tanto en 2026 como en 2027, en un escenario optimista de «estabilización temprana».

En este contexto, el BAD prevé un crecimiento del 4,6 % del PIB de China en 2026; del 6,9 % para el de India; y del 4,7 % en el del conjunto de naciones del Sudeste Asiático.

Sin embargo, en el hipotético escenario de que las perturbaciones en Oriente Medio se prolonguen hasta el tercer trimestre de 2026, el crecimiento regional podría llegar a reducirse al 4,7 % en 2026 y al 4,8 % en 2027.

El organismo multilateral indicó que el aumento de los precios de la energía –provocado por la crisis de suministro derivada del bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, del que dependen en gran medida los países de Asia– «elevará los costos de producción y los precios al consumidor».

No obstante, el crecimiento de las exportaciones «se normalizará» después de haberse alterado a causa de la política arancelaria de la Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, al tiempo que la «sólida demanda interna», especialmente en las naciones en desarrollo del sur y el sudeste de Asia, «seguirá impulsando el crecimiento».

En el informe, el BAD situó el crecimiento relativo a 2025 del conjunto de economías en desarrollo de Asia y el Pacífico en el 5,4 %, tres décimas por encima del previsto a principios del pasado diciembre. Ante un entorno «complejo e incierto», la posición de la región es «de fortaleza», afirmó.

La publicación del informe insignia de perspectivas del banco se produce mientras Pakistán ultima este viernes los preparativos para recibir a delegaciones de alto nivel de EE.UU. e Irán para negociar un acuerdo de paz en el conflicto que comenzó el 28 de febrero.

Las conversaciones estarán enmarcadas en el alto el fuego de dos semanas alcanzado por las partes y bajo amenaza de Teherán de no acudir si Israel no detiene sus ataques contra Líbano. EFE

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