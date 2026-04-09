El Ballet Nacional Dominicano anuncia la apertura a su temporada a partir del 10 de abril

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Santo Domingo, 9 abr (EFE).- El Ballet Nacional Dominicano (BND) anunció este jueves la inauguración de su temporada artística 2026 con el estreno de la obra ‘Salomé, Alma de Patria’, una propuesta coreográfica de alto valor cultural dedicada a la historia, la educación y la identidad nacional, en homenaje a la insigne poeta y educadora Salomé Ureña de Henríquez.

Las funciones se llevarán a cabo el 10 y 11 de abril, a las 8:30 de la noche, y el domingo 12 de abril, a las 7:00 de la noche, en la Sala Máximo Avilés Blonda, del Palacio de Bellas Artes.

Con la coreografía de Pablo Pérez y Erick Guzmán, y música inédita del compositor dominicano Junior Basurto Lombas, la obra se estructura en 11 escenas con una duración aproximada de 50 minutos, de acuerdo con un comunicado de la organización.

«En un contexto donde el apoyo a las artes locales resulta fundamental» la obra, ‘Salomé, Alma de Patria’ se erige como una invitación «a valorar nuestras figuras históricas desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente artística», destacó Pablo Pérez, director del Ballet Nacional Dominicano (BND).EFE

mf