El Banco Central chileno reduce previsión del PIB 2026 tras histórica alza de combustibles

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Santiago de Chile, 25 mar (EFE).- El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local, según publicó el organismo este miércoles en su nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM).

En consecuencia con lo publicado la víspera por el organismo, que mantuvo la tasa de interés referencial en un 4,5 %, la entidad subió de 3,2 % a 4 % la proyección de la inflación para diciembre de este año, indicador que «volverá a niveles coherentes con la meta (del 3 %) durante 2027».

El IPoM de marzo advierte de que la inflación tendrá un «alza importante en el corto plazo del aumento de los precios internacionales de los combustibles y que se ubicaría en torno a 4 % anual a partir del segundo trimestre de este año», proyección que incorporó el aumento en los precios de la gasolina y diésel -del orden del 32 % y 62 %, respectivamente- anunciados el pasado lunes y que entran en vigor este jueves.

El deterioro de la situación externa, argumenta el ente emisor, tiene un «rol destacado» en las perspectivas para el gasto de hogares y empresas, que se corrigen a la baja.

«En todo caso, esto es en parte compensado por el continuo crecimiento de los ingresos, expectativas que han mejorado y una cartera de proyectos de inversión superior a la de años previos», puntualizó.

«El IPoM incorpora el ajuste del gasto fiscal de 3.800 millones de dólares anunciado por el gobierno a mediados de marzo. Este reducirá la expansión del consumo de gobierno y la inversión pública, lo que se reflejará en el crecimiento del PIB y de la demanda interna, contribuyendo a contener parte de las presiones inflacionarias de mediano plazo», detalló el Banco Central.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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