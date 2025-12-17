El Banco Central mejora las proyecciones de inflación y PIB para 2026

Santiago de Chile, 17 dic (EFE).- El Banco Central de Chile señaló que la inflación se ha reducido más rápido de lo anticipado en septiembre y que llegaría a la meta del 3 % durante el primer trimestre de 2026, además de proyectar un crecimiento económico de un 2 % a 3 % para el próximo año, según su nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM) publicado este miércoles.

«La inflación se redujo desde el IPoM de septiembre y se encamina a alcanzar la meta de 3 % en los próximos meses. En noviembre, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total y subyacente fue de 3,4 %, frente a valores cercanos a 4 % en agosto», detalló el ente emisor.

En la misma línea, el organismo subió el índice de crecimiento de la economía para 2026, pasando de la horquilla 1,75 % – 2,75 % a 2 – 3 % durante el primer año del presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast.

«Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5 %, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía. Las proyecciones de crecimiento han ido aumentando sostenidamente durante 2025 —sobre todo para los rubros no mineros—, en la medida que el panorama global ha sido resiliente y la inversión local más dinámica que lo previsto, especialmente en los rubros de minería y energía», detalló el informe.

«Pese a que el panorama se aprecia más favorable, los riesgos del entorno mundial siguen siendo relevantes (…) hay situaciones que debemos seguir monitoreando cuidadosamente, entre ellas la deteriorada situación fiscal de varios países desarrollados y un ajuste en el valor de los activos, entre ellos los ligados a la inteligencia artificial», puntualizó la presidenta de organismo, Rosanna Costa.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto, y la inflación cerró en el 4,5 %. EFE

