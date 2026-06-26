El Banco Central mexicano mantiene su tasa de referencia

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Ante la expectativa de un mayor crecimiento de la economía mexicana en el segundo bimestre del año, el Banco de México (Banxico, central) mantuvo este jueves su tasa de referencia en 6,5% tras ajustes iniciados en 2024

La junta de gobierno de la institución ya había anticipado que pondría fin a estos cambios luego de que en mayo pasado redujera la tasa en 25 puntos básicos para ubicarla en el nivel actual.

El Banxico señala, sin embargo, en su informe que persiste la «incertidumbre asociada con el conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones» y que aún se observan «importantes riesgos a la baja para la actividad económica» interna.

«Hacia delante, la junta de gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional», subraya el informe mensual.

Sobre la inflación, el Banco resalta que se registró una «disminución marginal» en las expectativas luego de que entre abril y la primera quincena de junio la tasa bajó de 4,45% a 3,55%.

La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, creció apenas 0,8% el año pasado, su peor desempeño desde el desplome de 8,5% de 2020 por la pandemia del coronavirus.

A finales de mayo, el Banxico ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB, inicialmente de 1,6%, para ubicarlo en 1,1%.

sem/dg