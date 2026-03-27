El Banco de España teme una «significativa desaceleración» de la economía por la guerra en Oriente Medio

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El Banco de España advirtió el viernes que la guerra en Oriente Medio puede provocar una «significativa desaceleración» de la economía española, una de las más dinámicas de Europa.

«El escenario central anticipa una significativa desaceleración del ritmo de expansión de la actividad, que estará condicionada por un contexto internacional marcado por el conflicto», indicó el Banco de España en su informe.

De todas maneras, la previsión para el 2026 es una décima superior al 2,2% pronosticado en diciembre, gracias a un crecimiento que continuó siendo «elevado» en el primer trimestre, «entre el 0,5 % y el 0,6 %», según la institución monetaria con sede en Madrid.

Pero el Banco de España sí revisó a la baja su previsión para 2027, a 1,7% de 1,9% anterior.

España, cuarta economía de la zona euro, registró un crecimiento del 2,8% en 2025, confirmando su dinamismo.

La guerra iniciada el 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán «ha elevado los precios de las materias primas energéticas, en un contexto de elevada incertidumbre sobre su duración y sobre el alcance final de sus efectos económicos», señaló el informe.

«El ataque a Irán podría alterar, asimismo, la tendencia de moderación de la inflación a escala global», prosiguió.

En España, el alza de los precios podría alcanzar el 3% este año, según el banco central, frente al 2,1% previsto hasta ahora, ante el aumento del costo de la energía en las últimas semanas.

– Plan anticrisis –

El Banco de España publicó sus previsiones el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer las cifras de la inflación en marzo, cuando la tasa se disparó un punto, hasta el 3,3% interanual, con respecto a febrero, precisamente debido al incremento del precio de los carburantes.

«El plan de respuesta del Gobierno, aprobado este jueves en el Congreso, está diseñado para que este shock externo no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares», indicó este viernes el Ministerio de Economía,

Para amortiguar el impacto económico de la guerra, el Parlamento español aprobó el jueves un paquete anticrisis propuesto por el gobierno del socialista Pedro Sánchez por 5.000 millones de euros (5.780 millones de dólares), que incluye la «reducción drástica» de los impuestos sobre la energía.

«Esta última semana, los carburantes bajan por la aplicación de las medidas fiscales, aunque siguen experimentando presiones por las cotizaciones internacionales», indicó el ministerio.

Según datos oficiales, el precio de la gasolina sin plomo se redujo este jueves a 1,56 euros el litro, frente a 1,79 €/l el 21 de marzo y 1,48 €/l el 28 de febrero, día en que comenzaron los bombardeos estadounidense-israelíes contra Irán.

El diésel costaba este jueves 1,76 €/l, frente a 1,94 €/l el 21 de marzo y 1,44 €/l el 28 de febrero.

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