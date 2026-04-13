El Banco de Francia considera «limitado» el impacto de la guerra en el primer trimestre

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París, 13 abr (EFE).- El Banco de Francia mantuvo este lunes su previsión de crecimiento de la economía francesa para el primer trimestre del año, que debe ir hasta el 0,3 %, al considerar «limitado» el impacto de la guerra en Oriente Medio en la actividad.

En su encuesta de coyuntura trimestral, la entidad señaló que la producción industrial se fortaleció en marzo, superando incluso las anticipaciones que los empresarios habían mostrado el mes anterior, una mejoría que afectó al conjunto de los sectores, pero sobre todo a los tecnológicos y de la defensa, a la par que el automóvil recuperó algo del terreno perdido.

Mientras que la situación de tesorería se mantiene estable, los pedidos progresaron, impulsados sobre todo por la demanda interna, estimulada en parte por la anticipación frente al contexto geopolítico.

En los servicios, la encuesta desveló una degradación de la tesorería, en particular de los sectores más expuestos a los costes del transporte o que tienen una demanda menos dinámica.

En la construcción, por su parte, se mantuvieron las dificultades de contratación de personal en ciertos oficios técnicos.

Los empresarios muestran una incertidumbre creciente que pesa sobre su visibilidad a corto plazo y para el mes próximo una ralentización de la actividad.

Las subidas de los costes, sobre todo los ligados a la energía y los derivados del petróleo, se concentrarán sobre los sectores más expuestos, mientras que su transposición a los precios en marzo fue limitada.

Para el mes próximo son cada vez más las empresas dispuestas a repercutir la subida de precios aunque consideran que el encarecimiento será «débil», según las previsiones del Banco de Francia. EFE

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