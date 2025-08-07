The Swiss voice in the world since 1935

El Banco de Inglaterra recorta los tipos de interés al 4 %

Londres, 7 ago (EFE).- El Banco de Inglaterra decidió este jueves recortar los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años.

En su reunión de ayer, el Comité de Política Monetaria de la entidad (MPC, por sus siglas en inglés) votó por una mayoría de 5 a 4 a favor del recorte de un 0,25 puntos porcentuales, indicó el banco emisor inglés en un comunicado.

El comité está atento a la evolución de la inflación interanual, que en junio se situó en 3,6 %, por encima del objetivo del banco del 2 %, mientras que la próxima semana se espera la cifra correspondiente al mes de julio.EFE

