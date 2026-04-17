El Banco Mundial retoma relaciones con Venezuela tras siete años de pausa

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Redacción América, 16 abr (EFE).- El Grupo del Banco Mundial (BM) anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que arrancaron el pasado 13 de abril y concluirán este sábado en Washington.

Poco antes de que lo hiciera el BM, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con «las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.

En los años setenta, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.

Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los ochenta y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.

La reanudación llega en un momento de recomposición diplomática y ecónomica en el país. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas, Rodríguez asumió como presidenta encargada y aceptó las condiciones económicas y petroleras impuestas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ese acercamiento se ha materializado en la aprobación de varias leyes en Venezuela destinadas a facilitar la inversión extranjera en los sectores petrolero y minero. EFE

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