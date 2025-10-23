El Barcelona y la Católica, de Ecuador, en puja por un billete a la Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 23 oct (EFE).- Los clubes ecuatorianos Barcelona y Universidad Católica continuarán desde este viernes, la puja por un billete para la próxima Copa Libertadores, en la tercera fecha del hexagonal final de la Liga Pro de Ecuador.

Mientras el Barcelona, que está tercero en la tabla de posiciones acumulada de la actual temporada, con 54 puntos, recibirá a Libertad; la Universidad Católica, en el cuarto lugar, con 51 unidades, visitará a Orense.

El Barcelona del técnico español Ismael Rescalvo, procurará romper la mala racha jugando de local y también resarcirse de las dos recientes derrotas con que arrancó el hexagonal, en el choque contra el Libertad.

Para el cuadro libertario, que tiene 50 puntos, el partido también será decisivo en su aspiración por pescar un billete a la Libertadores, con el antecedente de haber empatado por 3-3 a domicilio de Barcelona en la anterior fase regular.

Por su parte, la Católica saldrá como favorito ante el Orense, cuadro rezagado en el último puesto con 47 puntos, y con dos derrotas al hilo.

El partido entre Independiente del Valle, líder del torneo, con 70 puntos, y el segundo de la tabla, Liga Deportiva Universitaria de Quito, se suspendió por la participación de ambos en semifinales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

El líder del hexagonal por un billete para la próxima Sudamericana, el Deportivo Cuenca, procurará ampliar la ventaja de los 49 puntos, en su enfrentamiento frente a Aucas, de Quito, situado en el cuarto lugar, con 42 unidades.

El segundo del hexagonal dos, Emelec (46), que se clasificó ayer, miércoles, a las semifinales de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, recibirá al colista de ese grupo, el Delfín, con apenas 32 enteros.

Macará que está tercero, con 44 unidades, irá con todo a domicilio de El Nacional (35), cuadro que se debate en una prolongada crisis económica y futbolística, lejos del ansiado billete a la Sudamericana.

La puja por salvar la categoría para el próximo año, pondrá frente a frente a Mushuc Runa-Manta y Vinotinto-Técnico Universitario.

– Partidos por la tercera fecha de los hexagonales y segunda del cuadrangular del no descenso de la Liga Pro:

– Viernes: Orense-Universidad Católica.

– Sábado: Barcelona-Libertad; Deportivo Cuenca-Aucas y Mushuc Runa-Manta.

– Domingo: Vinotinto-Técnico Universitario; El Nacional-Macará y Emelec-Delfín.

– Suspendido: Independiente del Valle-Liga de Quito. EFE

