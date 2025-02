El BCE calcula que el tipo de interés neutral está entre el 1,75 % y el 2,25 %

Berlín, 7 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) reveló este viernes finalmente que el tipo de interés neutral de la eurozona se sitúa entre el 1,75 % y el 2,25 %, aunque recalca que esta horquilla debe considerarse de forma «meramente indicativa».

En un análisis publicado en su página web, la entidad monetaria de la zona del euro señala sobre el tipo de interés neutral, un nivel que ni estimula ni frena la economía, que se debe tomar este rango de forma cautelosa «dadas las incertidumbres» existentes.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, adelantó en la rueda de prensa del pasado 30 de enero que la entidad publicará la revisión del tipo neutral este viernes, pero recalcó que no fue un asunto del Consejo de Gobierno.

«Es una horquilla, y es una horquilla que no da una pauta ni un destino (hacia donde va la política monetaria). Es una indicación y, en muchos sentidos, un principio conceptual que se elabora mediante una serie de modelos», enfatizó.

Ella misma había dicho en el Foro Económico Mundial de Davos que el tipo neutral está entre el 1,75 % y el 2,25 %.

Esta horquilla dejaría un margen suficiente para más recortes de los tipos de interés, cuya referencia se encuentra actualmente en el 2,75 % tras la última reunión del Consejo de Gobierno del BCE a finales de enero.

La mayoría de los analistas estiman que el tipo neutral se situará entre el 1,75 % a mediados de 2025.

«Si me preguntan hoy si deberíamos bajar el tipo neutral para estimular la economía, no puedo decírselo. Eso es bastante obvio. Decidimos reunión a reunión en función de los datos, y no nos comprometemos de antemano con ningún ritmo concreto. Así pues, ¿cómo podría decirles si llegaremos a este principio conceptual del tipo neutral y cuándo, y qué haremos después? Dependerá de los datos que recibamos», recalcó hace una semana Lagarde. EFE

