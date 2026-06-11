El BCE sube los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, por la inflación

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Fráncfort (Alemania), 11 jun (EFE) .- El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en la zona del euro en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, primera subida del precio del dinero desde hace casi tres años, tras el aumento de la inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

«La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro», dijo la entidad tras la reunión del Consejo de Gobierno. EFE

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