El BCE sube los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, por la inflación

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Fráncfort (Alemania), 11 jun (EFE) .- El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en la zona del euro en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, la primera subida del precio del dinero desde hace casi tres años, tras el aumento de la inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

«La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro», dijo la entidad tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El BCE también sube en 25 puntos básicos los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, las subastas semanales, hasta el 2,4 %, y de la facilidad marginal de crédito, el interés que cobra a los bancos por los préstamos a un día, hasta el 2,65 %, respectivamente, con efectos a partir del 17 de junio de 2026.

El BCE se ha comprometido a fijar su política monetaria de manera que asegure que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a medio plazo.

Con la decisión de hoy, el BCE considera que «continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra».

La entidad monetaria ha revisado al alza sus perspectivas de inflación y a la baja las de crecimiento para este año y el próximo.

El BCE pronostica que los precios de la energía más elevados se transmitan en cierta medida a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios.

Además, «debido a un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza», añade el BCE.

«Las plenas implicaciones de la guerra para la inflación y el crecimiento a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración de la perturbación de los precios energéticos, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta», añade el BCE en un comunicado.

El BCE tomará las próximas decisiones sobre los tipos de interés dependiendo de los datos, en cada reunión.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa que dará comienzo esta tarde a las 12:45 horas GMT, en la que participará el nuevo vicepresidente de la entidad, el croata Boris Vujcic. EFE

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