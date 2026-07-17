El BCE valora el informe de la CE sobre la banca e insta a salvaguardar la resilencia

Compartir

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 17 jul (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) valoró este viernes el informe de la Comisión Europea (CE) sobre la banca europea e insta a que Europa mantenga la resilencia de su sector bancario porque es clave para la estabilidad financiera.

Un portavoz del BCE dijo a EFE que dan la bienvenida al informe y comparten la opinión de «que reducir la fragmentación y profundizar en la integración del mercado ofrece gran potencial para fortalecer el sector bancario europeo y apoyar el crecimiento económico».

«Al mismo tiempo, Europa debería salvaguardar la resilencia de su sector bancario, que sigue siendo clave para la estabilidad y permite a los bancos apoyar a la economía proporcionando servicios a las empresas y hogares», añadió el portavoz del BCE.

La entidad monetaria desea continuar contribuyendo a los debates y el proceso legislativo que se avecina.

El BCE cumple con su amplia agenda de reformas para hacer que la supervisión bancaria europea sea más basada en el riesgo, eficiente y efectiva.

La CE propuso este viernes suavizar algunas de las reglas de requisitos de capital para la banca europea adoptadas tras la pasada crisis financiera y simplificar la normativa para favorecer que las entidades de la Unión Europea (UE) puedan competir a nivel internacional. EFE

aia/ajs