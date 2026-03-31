El BEI presta 60 millones para planes energéticos a Andorra en su primer crédito al país

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Bruselas, 31 mar (EFE).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó este martes un préstamo de 60 millones de euros a Andorra para financiar proyectos de generación de energía sostenible y redes eléctricas en el Principado, en el que será el primer crédito al país por parte del banco público de la Unión Europea (UE).

El BEI y el Principado de Andorra firmaron hoy el primer tramo del préstamo, por valor de 30 millones de euros, que permitirán acometer inversiones en generación de energía renovable y redes de transmisión y distribución de electricidad, según informó la institución comunitaria en un comunicado.

También se llevarán a cabo inversiones en redes y sistemas de calefacción y refrigeración urbana.

«La operación ayudará a acelerar la transición ecológica del Principado y a mejorar su seguridad energética apoyando proyectos estratégicos desarrollados principalmente por Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)», dijo el BEI en referencia a la distribuidora pública de energía de Andorra.

Las inversiones permitirán además «avanzar hacia un modelo energético más sostenible» y ayudarán a reducir la dependencia de Andorra de las importaciones de energía, al tiempo que apoyarán los objetivos de acción climática del BEI y contribuirán a reducir la dependencia europea de combustibles fósiles.

El préstamo se ha concedido en condiciones financieras favorables y diversificará la cartera de financiación internacional para el Principado, añadió la institución comunitaria. EFE

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