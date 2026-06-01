El bloqueo de EEUU paraliza la entrega de miles de toneladas de ayuda de la ONU para Cuba

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Juan Palop

La Habana, 1 jun (EFE).- Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que está repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, según confirmó EFE por medio de varias fuentes.

Este desafío logístico coincide con un momento de crecientes necesidades en Cuba porque a la grave crisis energética, económica y social que sufre la isla desde hace años se le ha sumado desde enero la política de máxima presión de Washington.

Varias fuentes conocedoras de la situación, y que solicitaron permanecer en el anonimato, explicaron a EFE que actualmente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene unas 11.000 toneladas de alimentos y suplementos nutritivos atascados en los puertos cubanos de Mariel (oeste) y Santiago de Cuba (oriente).

Otras agencias de Naciones Unidas, entre ellas la centrada en los menores, Unicef, y el PNUD, dedicada al desarrollo económico, tienen varias decenas de contenedores en esos mismos puertos, que están logrando extraer y distribuir con enorme lentitud.

Además, indicaron que el PMA tiene en almacenes por todo el país más de 8.000 toneladas de alimentos básicos que, por la falta de combustible, se están distribuyendo «a un ritmo mucho más lento del que debería».

La ayuda, prosiguieron, se está repartiendo dentro de la isla «a pulmón», «contenedor a contenedor», con cantidades de combustible pequeñas que consiguen de diversos actores, algo que no es eficiente ni efectivo, y además no permite planificación.

Sin embargo, Naciones Unidas en Cuba no ha logrado hasta el momento encontrar una solución sostenible y estructural para conseguir los más de 5 millones de litros de diésel que estima que precisa para desarrollar su labor por un período de doce meses.

Las fuentes apuntaron que adquirir esa cantidad a través del sector privado cubano y en isotanques importados (depósitos de 24.000 litros) sería tremendamente ineficiente, y que traerlo del exterior en un tanquero sería asimismo muy costoso (es poca cantidad para un barco), además de riesgoso debido al bloqueo petrolero estadounidense.

En este sentido, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos humanitarios (OCHA) presentó a la delegación de EE.UU en Naciones Unidas un documento llamado Plan de Trazabilidad para explicar cómo pensaba emplear el combustible para que no beneficiara o acabara en el Estado cubano, pero pasadas más de cinco semanas Washington no ha reaccionado.

Este informe trata de evitar un conflicto con EE.UU. -el mayor donante del PMA a pesar de los recientes recortes- luego de que el 29 de enero el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara una Orden Ejecutiva que amenaza con aranceles a quienes suministren crudo o derivados a Cuba.

EFE solicitó un comentario al respecto a la Oficina del Coordinador de Naciones Unidas en la isla y hasta el momento no ha recibido respuesta.

Algunos diplomáticos y miembros de ONG consultados por EFE perciben de forma crítica el papel que está jugando la ONU en todos sus niveles en la crisis cubana, al no darle el relieve internacional que a su juicio merece ni poner los medios para que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

Navieras

A los problemas con la ayuda ya en tierra se suman las dificultades de la ONU para llevar hasta Cuba otros contenedores, principalmente de alimentos, que ya han sido adquiridos o comprometidos en el extranjero.

En este caso el problema tiene que ver con la ampliación de las sanciones a Cuba que decretó Trump en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que afecta a empresas y particulares que tengan relaciones económicas con el Estado cubano o sus compañías.

A raíz de esta medida y de forma preventiva, las dos principales navieras internacionales que operaban con Cuba, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, decidieron dejar de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla.

Así, Naciones Unidas tiene varios miles de toneladas de alimentos para Cuba en proceso de compra en el exterior que no puede trasladar por el momento a la isla, de acuerdo con estas fuentes.

Mientras tanto, la situación en la isla se deteriora con celeridad. Los apagones suman ya 22 horas al día en La Habana -y hasta dos días seguidos en provincias-; la escasez de productos básicos como alimentos y medicina aumenta; la inflación se dispara, y el transporte, la agricultura y la industria están en gran medida paralizados.

Washington ha elevado desde enero la presión económica, energética y militar sobre La Habana buscando cambios políticos y económicos profundos en la isla. A la vez, ha ofrecido a Cuba 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. EFE

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