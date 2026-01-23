El boliviano Ramiro Vaca deja el club Bolívar para irse al Al Wydad de Marruecos

La Paz, 23 ene (EFE).- El centrocampista boliviano Ramiro Vaca dejará el club Bolívar para ser el nuevo jugador del Wydad AC, el club más grande de Marruecos, informó este viernes la entidad celeste.

El anuncio oficial, difundido por la Academia en sus redes sociales, confirmó la transferencia definitiva del boliviano de 26 años.

“El club Bolívar informa a su hinchada, socios y a la opinión pública que se ha concretado la venta de Ramiro Vaca al Al Wydad, uno de los clubes más emblemáticos y ganadores del fútbol de Marruecos”, dice el comunicado.

La entidad señaló además que Vaca deja el club «tras un camino marcado por el esfuerzo, la dedicación y una pasión innegociable por la Celeste».

«Defendió nuestros colores con carácter, compromiso y profesionalismo, siendo siempre un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Su crecimiento deportivo es motivo de orgullo para toda la familia celeste”, destacó la Academia.

Indicó además que la transferencia “reafirma el modelo institucional de Bolívar como club formador y vendedor, capaz de desarrollar talento, potenciar carreras y abrir puertas al fútbol internacional”.

Nacido en la región sureña de Tarija en 1999, Vaca inició su carrera profesional a los 17 años en el Quebracho, equipo de la tercera división.

A sus 24 años, se precia de haber vestido las camisetas de los dos clubes más grandes de Bolivia, The Strongest y Bolívar, ambos de La Paz, y también jugó en el K Beerschot VA belga.

Ramiro Vaca fue jugador de Bolívar durante tres años y en 2024 salió campeón nacional con la Academia.

Sin embargo, en mayo del año pasado dio positivo en un control antidopaje de la Copa Libertadores de América, por lo que fue suspendido durante ocho meses por la Conmebol, aunque logró demostrar que se trató del consumo de un producto que tenía una sustancia prohibida.

El jugador se estrenó en la selección boliviana en 2017, en un partido amistoso con Nicaragua que ganaron por 1-0.

Después de ocho meses de suspensión, Vaca fue convocado por el seleccionador Óscar Villegas para jugar los partidos amistosos contra Panamá y México, en el marco de su preparación de la Verde para la repesca que jugará en marzo contra Surinam, para ganarse un cupo en el Mundial 2026.

En el encuentro contra Panamá, jugado en pasado domingo, Vaca estuvo en la cancha los 90 minutos, y Villegas adelantó que también será titular para el partido contra México, que se disputará este domingo. EFE

