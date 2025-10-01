The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El bombardeo israelí a la sede de la OLP en Túnez continúa presente 40 años después

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Túnez, 1 oct (EFE).- Túnez recuerda este miércoles el bombardeo de la aviación israelí contra la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el país magrebí, cuando se cumplen 40 años del ataque, que permanece en la memoria de los más veteranos como uno de los sucesos «más terribles» vividos en suelo tunecino en las últimas décadas.

El 1 de octubre de 1985, la sede de la OLP, ubicada a unos 15 kilómetros de Túnez capital -donde se registraron varias decenas de muertos a causa de los bombardeos- fue el blanco de las acciones del Ejército israelí para desmantelar el conglomerado de movimientos políticos fundado por Yaser Arafat en 1964.

Entonces, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el bombardeo israelí, un ataque que -aseguró el organismo- «violó la soberanía y la integridad territorial de Túnez, contraviniendo los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional».

Un «terrible» recuerdo

Además de las reacciones de la organización multilateral y de diversos países, los bombardeos arreciaron el rechazo de los tunecinos hacia Israel y dejaron una herida abierta en quienes lo vivieron de cerca, que lo mantienen en la memoria como si hubiera ocurrido en un momento más reciente.

Ahmed Karmousi, taxista de 68 años, quien recuerda aquella «triste» jornada «como si estuviera mucho más cercana en el tiempo», dijo a EFE que fue uno de los hechos «más terribles» vividos en Túnez, un suceso que «nunca se borra de la mente, posiblemente, porque Israel no dejó nunca de atacar a su gran objetivo, que es Palestina, y está presente cada día».

«Los tunecinos amamos a los palestinos y defendemos su causa, que es también nuestra causa, y es posible que aquel suceso nos llevara a hacerla más cercana, a sentirla como un ataque a nosotros, porque su sangre es nuestra sangre», manifestó Karmousi.

«Olvido» consciente

También Hamdi Bouricha, coetáneo de Karmousi, recuerda aquel día, pero lo tiene más difuminado en su memoria, tal vez de manera consciente, porque considera que ahora toca «centrarse en el presente, en lo que está ocurriendo», en el «genocidio en Gaza» y en los «esfuerzos del activismo por llevar ayuda humanitaria» a la Franja Palestina.

Bouricha prefiere pensar en como «romper el bloqueo» y en qué va a pasar con la Global Sumud Flotilla -conformada por más de 40 barcos con medio centenar de activistas a bordo-, que navega en el Mediterráneo desde principios de septiembre.

El hombre, propietario de un pequeño kiosko en una céntrica calle de la capital, fue uno de los cientos de personas que despidieron en un puerto de Túnez a un grupo de embarcaciones de la flotilla que partió a mediados de septiembre, tras sufrir varios contratiempos, entre ellos, dos ataques con dron los días 9 y 10, según denunciaron los activistas que se encontraban a bordo.

Esos ataques -dijo Bouricha- «solo fueron un intento de Israel de detener la ruta de la flotilla», pero «esta vez, (el primer ministro Benjamín) Netanyahu no lo logró ni podrá impedir que el bien triunfe, más temprano o más tarde».

Para el hombre, está tan lejano aquel 1 de octubre de 1985, que ni siquiera recordó los bombardeos cuando los barcos de la Global Sumud Flotilla -que continúa su travesía rumbo a Gaza- recibieron los ataques en aguas tunecinas. EFE

sb/lfp/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR