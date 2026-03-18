El brasileño Diogo Moreira afirma que su objetivo es ser el mejor debutante del año

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Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que este fin de semana afrontará la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Brasil de MotoGP en el nuevo circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania, ha afirmado que su objetivo de la temporada es ser el «mejor Rookie (debutante) del año».

«Tenemos que tomarnos la temporada con calma y para aprender y disfrutar con esta moto, aunque el objetivo es acabar como ‘Rookie del Año’, algo que ya conseguimos en Moto3 y Moto2, y ahora falta en MotoGP. Lo demás ya vendrá con horas de trabajo», recalcó el piloto brasileño.

Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2 en 2025, se marchó de Brasil a los 13 años para comenzar su carrera deportiva en España y la pasada temporada logró su objetivo de alzarse con el título, lo que le garantizó el pase a la categoría reina del motociclismo, MotoGP.

En su primera participación en MotoGP, Moreira consiguió acabar tanto la carrera ‘sprint’ como el Gran Premio de Tailandia, donde reconoció que el pase de Moto2 a MotoGP «es un gran cambio» y enseguida destacó que «MotoGP es el máximo» y que estaba «muy contento» pues había «dejado muchas cosas de lado» para intentar alcanzar el sueño de su vida.

«Dejé todo de lado, mi familia, mis amigos y mi vida en Brasil para venir a Europa, pero ha sido algo que he hecho con gusto y, al final, creo que nos ha salido bien», señaló Diogo Moreira en una nota de prensa de uno de sus patrocinadores personales.

«Después de tantos días de test en Malasia y Tailandia tenía ganas de un fin de semana de carreras en el que el objetivo era no tener caídas y sumar vueltas encima de la moto», recordó de su primera carrera en Tailandia, de la que extrajo la conclusión de que le ayudó «muchísimo a seguir a los pilotos» y a entender por dónde tiene que ir.

De su cita más especial de la temporada, puso de relieve que en Brasil «llevan meses hablando del gran premio». «Siempre tuve el sueño de correr aquí con una MotoGP y creo que todos los brasileños también están muy contentos y con ganas», dijo.

«Es la segunda carrera del año y tenemos que seguir aprendiendo de la moto y de la categoría, pero creo que lo podemos hacer muy bien», concluyó Moreira. EFE

JLL/jpd