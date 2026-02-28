El brasileño Junhino rescata empate para Pumas que sube al segundo lugar del Clausura

Tijuana (México), 27 feb (EFE).- El brasileño Juninho convirtió un gol este viernes para darle a los Pumas UNAN un empate 1-1 ante los Xolos que subió a los universitarios al segundo lugar del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la octava jornada, Junhino anotó de derecha en el minuto 45+4, luego de que los locales habían tomado ventaja con un gol de Ramiro Árciga en el minuto 40 a pase de Kevin Castañeda.

Fue un partido peleado en el que los Pumas tuvieron la posesión de la pelota, pero los Xolos defendieron bien y por momentos crearon peligro en jugadas de contraataque.

Pumas llegó a cuatro victorias, cuatro empates y 16 puntos, dos menos que el líder Chivas de Guadalajara, que tiene un partido por celebrar este sábado en casa del campeón Toluca.

En otro juego, el Juárez superó por 3-1 al Atlas y ascendió al decimotercer lugar, aún fuera de la zona de clasificación.

El panameño José Luis Rodríguez y Denzell García anotaron por el cuadro de casa que sumó su tercera anotación con un autogol del brasileño Gustavo Ferrareis.

En un resultado inesperado, un par de horas antes el Mazatlán le ganó por 1-0 al Pachuca del venezolano Salomón Rondón.

El tanto del triunfo lo anotó el brasileño Luiz Teodora ‘Dudu’.

Con el resultado, Mazatlán llegó a siete puntos en la decimoquinta posición; los Tuzos se quedaron con 14 unidades en el quinto escalón del torneo.

En otro partido el Querétaro empató 2-2 ante el Santos Laguna.

Por los Gallos marcaron el argentino Mateo Coronel y el uruguayo Santiago Homenchenko, de penalti.

Los goles de Santos fueron del también argentino Lucas Di Yorio anotó, en otro penalti, y del ecuatoriano Carlos Gruezo; ambos expulsados en la segunda mitad.

La fecha ocho terminará este sábado. Además del esperado Toluca-Guadalajara, el Monterrey del español Sergio Canales recibirá al Cruz Azul, y el Tigres UANL del argentino Ángel Correa visitará al América.

El San Luis recibirá al Puebla y el León al Necaxa. EFE

