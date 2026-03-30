El brent ronda los 115 dólares por barril al inicio del segundo mes de guerra

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- El petróleo de brent para entrega en mayo ronda este lunes los 115 dólares por barril, cuando la guerra entra en su segundo mes y en medio de un aumento de la presencia militar de EE. UU. en Oriente Medio.

El brent, de referencia en Europa, se situaba en los 114,92 dólares por barril (una subida del 2,09 %) alrededor de las 4.15 GMT del lunes, en las horas de negociación de Asia.

El viernes, el brent cerró la semana a 112,57 dólares, reflejando que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y lo que supone el precio más alto desde julio de 2022.

La presión sobre el estrecho de Ormuz se ha convertido en una de las armas de represalia de Irán en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Por ese estrecho transita un 20 % del crudo mundial y un porcentaje superior de gas licuado, y Asia es el principal destino de los envíos. Muchos países asiáticos sí están acordando con Teherán el paso seguro de sus buques por el estratégico paso.

Trump afirmó en una entrevista al diario Financial Times el domingo que su preferencia en el conflicto con Irán sería «tomar el control del petróleo» del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní.

El líder republicano sostuvo que Washington cuenta con «muchas opciones» militares y económicas frente a Teherán, incluyendo la eventual toma de esa infraestructura estratégica, aunque reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un aumento de la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses. EFE

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