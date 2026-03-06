El brent sube un 8,52 % y cierra en 92,69 dólares ante la guerra en Oriente Medio

Londres, 6 mar (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este viernes un 8,52 % al cierre del mercado de futuros de Londres y se situó en 92,69 dólares, por los temores de suministro ante la escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó a negociarse a 94,42 dólares a las 17:45 GMT en el ICE londinense, un máximo desde 2022, si bien después moderó su ascenso, aunque se mantuvo en niveles no vistos desde abril de 2024.

El brent se ha disparado casi un 25 % desde el inicio el pasado sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afecta al estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial. EFE

