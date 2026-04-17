El británico Ben Rivers recibe tributo en festival de cine de Cartagena por su trayectoria

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Cartagena (Colombia), 16 abr (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), que celebra su edición 65, le entregó un India Catalina, su máximo galardón, al director británico Ben Rivers como tributo a su trayectoria artística.

El cineasta de 54 años ha construido una obra que atraviesa las fronteras entre el documental, la ficción y las artes visuales con lo que ha logrado que su trabajo influya en el cine internacional.

Su trabajo revela su interés por formas de vida marginales y un lenguaje visual profundamente atmosférico, que hace visible el cine como medio artístico.

Al recibir el tributo, Rivers dijo: «es un verdadero honor estar aquí en Cartagena en este festival de tanta trayectoria y más cuando mi próxima película la haré aquí en Colombia».

Agradeció además a los asistentes porque reconoce que su cine no «va del todo con el tono capitalista de las películas (de Hollywood) y quizá eso también habla de lo que quiere ver la audiencia».

En el mismo escenario del teatro Adolfo Mejía se proyectó su más reciente cinta, ‘Mare’s Nest’ (2025) que muestra el mundo sin adultos de Moon, un niño que deambula sin rumbo fijo y que en su recorrido conoce a otros niños que le ofrecen regalos y le muestran películas, mientras juntos imaginan el territorio y juegan con las montañas.

A lo largo del festival, que cerrará telones el próximo 19 de abril, los cinéfilos podrán ver de Rivers también: ‘Two Years at Sea’ (2011), ‘The Sky Trembles and the Earth Is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers’ (2015), ‘Ghost Strata’ (2019), ‘The Shape of Things’ (2016), ‘Things’ (2014), ‘Slow Action’ (2010), ‘Look Then Below’ (2019), ‘Urth’ (2016), ‘This Is My Land’ (2006), ‘Ah, Liberty!’ (2008), ‘Origin of the Species’ (2008) y ‘A World Rattled of Habit’ (2008).

El Ficci, que es el festival de cine más antiguo de Latinoamérica, presentará más de 180 películas en las que se incluyen 55 estrenos nacionales, 42 latinoamericanos, cuatro internacionales y 26 mundiales.

La directora general del Ficci, Margarita Diaz dijo que durante más de seis décadas se han acompañado las transformaciones del cine iberoamericano «preservando su historia y abriendo espacio para miradas nuevas y provocadoras».

«El Festival ha sido para muchos de los grandes directores de la región el lugar donde sus primeras películas encontraron público, por lo que esta nueva edición reafirma ese espíritu: celebrar nuestra memoria cinematográfica, nuestras raíces mientras seguimos siendo un territorio de descubrimiento, encuentro y primeros pasos para las voces que están imaginando y decodificando el cine del futuro», agregó.

En el festival, la actriz colombiana Consuelo Luzardo recibirá el Premio Víctor Nieto a toda una vida en la edición 42 de los Premios India Catalina, que premian a las producciones de la televisión colombiana. EFE

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