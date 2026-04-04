El cómico Carlos Álvarez avanza en intención de voto para elecciones en Perú, según sondeo

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Lima, 4 abr (EFE).- El cómico e imitador Carlos Álvarez ha avanzado al segundo lugar de las preferencias de los votantes, solo por detrás de la candidata Keiko Fujimori, cuando faltan ocho días para las elecciones presidenciales en Perú, según un sondeo de opinión publicado este sábado por el diario Perú21.

Un simulacro de votación, realizado por la empresa privada Ipsos, indicó que Álvarez obtiene un 9 % de las preferencias, con lo que ha desplazado al tercer lugar al exalcalde de Lima y empresario ultraconservador Rafael López Aliaga, que recibe un 8,1 %.

En la primera posición se mantiene Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que lidera el partido Fuerza Popular y alcanza un 13,7 % de los votos en el simulacro.

Según el sondeo, Álvarez ha capitalizado parte de los votos que tenía López Aliaga en Lima, ya que ha pasado del 6,4 % de las preferencias al 18,6 % en la capital peruana, donde ahora solo el 15,5 % de los ciudadanos prefiere al exalcalde, que ha sufrido un retroceso de 12,7 puntos tras los debates presidenciales que se desarrollaron en las dos últimas semanas.

Después de los tres primeros candidatos aparecen el izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, y el exministro de Defensa Jorge Nieto, del centroderechista Partido del Buen Gobierno.

Los resultados del simulacro fueron respaldados por una encuesta también realizada por Ipsos en la que Fujimori recibió un 13 % de intención de voto, Álvarez 9 %, López Aliaga 8 %, Sánchez 6 % y Nieto 5 %.

El ascenso de Álvarez también ha impactado en las preferencias para el Senado ya que su agrupación, País para Todos, se ha convertido en una de las seis que puede alcanzar escaños, junto con Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso y el Partido del Buen Gobierno.

A pesar de estos resultados, la elección aún no está definida porque un gran porcentaje de los electores decide su voto en los últimos días, tanto para la Presidencia como para el Parlamento bicameral.

Ipsos informó, por su parte, que realizó su trabajo de campo el 1 y 2 abril a 1.192 personas de zonas urbanas y rurales de todo el país y que el resultado tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.

A los comicios generales del próximo 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio. EFE

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