El C. de Europa pide investigar la agresión a un periodista en la Universidad de Pamplona

París, 3 nov (EFE).- El Consejo de Europa pidió este lunes al Gobierno español «una investigación rápida y eficaz» de la agresión sufrida por el periodista José Ismael Martínez, de El Español, durante las protestas del pasado jueves en la Universidad de Pamplona contra un acto del activista de extrema derecha Vito Quiles.

«Las autoridades españolas deben garantizar una investigación rápida y eficaz sobre la agresión del periodista, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los reporteros que cubren manifestaciones», señaló el organismos paneuropeo, que emitió una alerta en su plataforma de seguridad para periodistas.

Según el Consejo de Europa, Martínez filmaba a un grupo de unos 300 manifestantes, «descritos como simpatizantes radicales de grupos vascos de extrema izquierda como Ernai, GKS y Jardun», que se habían reunido en el campus para protestar contra la conferencia de Quiles.

«Cuando Martínez se acercó a la masa, varios individuos encapuchados le insultaron, le llamaron de todo, antes de golpearle en el rostro y darle varias patadas cuando estaba en el suelo», agregó.

El informador de El Español «logró escapar y se refugió cerca de otros reporteros, donde fue protegido por los policías desplegados en el campus».

Cinco individuos resultaron heridos y dos detenciones fueron anunciadas durante los enfrentamientos.

El Consejo de Europa recordó que el Gobierno de Navarra condenó la manifestación violenta y que su consejero de universidades calificó la agresión de «absolutamente incompatible con la democracia».

Además de la investigación, el organismo señala que «las autoridades deben condenar sin equívoco el ataque y el recurso a la violencia contra periodistas, poniendo el acento en que los miembros de la prensa deben poder ejercer su trabajo con toda seguridad y sin temor a represalias». EFE

