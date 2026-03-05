El C.Europa pide una arquitectura de seguridad europea con un marco institucional estable

3 minutos

París, 5 mar (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, señaló este jueves que en el contexto de «ruptura del orden jurídico internacional» agudizado por la guerra en Oriente Medio, los europeos deben organizar su propia seguridad colectiva con «un marco institucional estable que evite respuestas fragmentadas».

Berset, que se dirigió a los representantes de los países miembros del Consejo de Europa, subrayó que ese conflicto plantea cuestiones sobre la seguridad y sobre la capacidad del derecho internacional para regular el uso de la fuerza e instó a tomar «medidas más enérgicas» ante los riesgos que entraña.

«Esta crisis se está desarrollando en las fronteras inmediatas de Europa» y «afecta directamente a los Estados miembros de nuestra organización», destacó en unas declaraciones publicadas hoy por su gabinete en un comunicado.

«Nos enfrentamos -afirmó ante los embajadores de los 46 países miembros- a una disyuntiva fundamental: ¿queremos seguir reaccionando a las crisis creadas por otros u organizamos nuestra seguridad colectiva en un marco permanente que nos permita anticiparnos y actuar juntos?».

Su respuesta, según su gabinete, es que la arquitectura de seguridad europea debe organizarse «dentro de un marco institucional estable y permanente, capaz de superar las respuestas fragmentadas y puntuales y evitar la parálisis».

El objetivo es «permitir que los países europeos tomen decisiones coherentes y continuas ante la creciente estabilidad» y a ese respecto Berset insistió en que «el Consejo de Europa es la única organización que tiene la dimensión geográfica, la legitimidad histórica y la coherencia jurídica para cumplir esa función».

El secretario general tiene intención de llevar a cabo consultas con los miembros en las próximas semanas para evaluar cómo articular esa línea de acción.

El Consejo de Europa, que es diferente de la Unión Europea, reúne a 46 países, prácticamente todos los del Viejo Continente con las notables excepciones de Bielorrusia y Rusia, expulsada en marzo de 2022 por su invasión de Ucrania, y su cometido es la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho.

En su primera reacción ante el estallido de la guerra en Irán el pasado fin de semana con los ataques de Estados Unidos e Israel a ese país, Berset criticó lo que significaba de dejar de lado todo el orden internacional y de utilización de dobles raseros por parte de «los poderosos».

Sobre todo, había insistido en que ese conflicto era «una prueba para determinar si Europa tiene intención de dar forma al orden emergente o simplemente se limitará a observar su fragmentación». EFE

