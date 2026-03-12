El CAC-40 cae un 0,71 % penalizado por el aumento del precio del petróleo

1 minuto

París, 12 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó la sesión de este jueves en rojo (-0,71 %) penalizado de nuevo por el aumento del precio del petróleo por el agravamiento de la guerra en Oriente Medio.

La plaza parisina cayó por debajo de los 8.000 puntos, hasta los 7.984,44 enteros, con 23 valores a la baja, uno sin cambios y 16 al alza. Se intercambiaron acciones por valor de 4.750 millones de euros.

La siderúrgica ArcelorMittal (-4,63 %), la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-4,41 %) y el banco BNP Paribas (-4,07 %) encabezaron las caídas.

El sector del lujo, uno de los motores de la plaza parisina, terminó en negativo, con Kering (-1,52 %), LVMH (-1,06 %), Hermès (1,02 %) y L’Óreal (-0,73 %).

En verde destacó la firma de armamento de alta tecnología Thales (2,99 %) -de refugio en momentos bélicos- y la compañía de gas industrial Air Liquide (2,20 %). EFE

atc/psh