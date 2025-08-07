The Swiss voice in the world since 1935

El CAC-40 sube un 0,97 % y supera los 7.700 puntos en espera de un encuentro Trump-Putin

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 7 ago (EFE).- La Bolsa de París vivió este jueves una jornada de subidas, en un ambiente de cierta esperanza sobre Ucrania con la entrevista prevista entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, y su índice general subió un 0,97 % que le permitió superar el umbral simbólico de los 7.700 puntos.

El CAC-40 comenzó la sesión en positivo, pero con un aumento limitado que le llevó a sobrepasar ese listón de los 7.700 puntos desde media mañana y a primera hora de la tarde alcanzó el que sería el máximo del día con 7.737,63 puntos.

En las dos últimas horas, la subida se ralentizó y, después de caracolear con los 7.700 puntos, cerró en 7.709,32 puntos.

Eso significa que en una semana el selectivo francés todavía acumula pérdidas del 1,94 %. En el último mes, sin embargo, el balance es ligeramente positivo (+0,17 %) y desde comienzos de año las ganancias son del 4,45 %.

La sesión tuvo un nivel de actividad medio, pero nada despreciable para el mes de agosto, ya que se negociaron títulos por valor de 3.284 millones de euros.

Los valores del CAC-40 que más avanzaron este jueves fueron la cadena hotelera Accor (5,55 %), el gigante siderúrgico ArcelorMittal (4,33 %), la sociedad de centros de llamadas Teleperformance (3,79 %) y el fabricante automovilístico Stellantis (3,59 %).

En el otro extremo, el descenso más pronunciado de los valores del indicador de tendencia fue la compañía de electrónica para aeronáutica y equipos de defensa Thales (-3,02 %), seguida por la energética Engie (-1,59 %), el grupo de lácteos y agua embotellada Danone (-0,64 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (-0,61 %). EFE

ac/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR