El CAC-40 sube un 0,97 % y supera los 7.700 puntos en espera de un encuentro Trump-Putin

París, 7 ago (EFE).- La Bolsa de París vivió este jueves una jornada de subidas, en un ambiente de cierta esperanza sobre Ucrania con la entrevista prevista entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, y su índice general subió un 0,97 % que le permitió superar el umbral simbólico de los 7.700 puntos.

El CAC-40 comenzó la sesión en positivo, pero con un aumento limitado que le llevó a sobrepasar ese listón de los 7.700 puntos desde media mañana y a primera hora de la tarde alcanzó el que sería el máximo del día con 7.737,63 puntos.

En las dos últimas horas, la subida se ralentizó y, después de caracolear con los 7.700 puntos, cerró en 7.709,32 puntos.

Eso significa que en una semana el selectivo francés todavía acumula pérdidas del 1,94 %. En el último mes, sin embargo, el balance es ligeramente positivo (+0,17 %) y desde comienzos de año las ganancias son del 4,45 %.

La sesión tuvo un nivel de actividad medio, pero nada despreciable para el mes de agosto, ya que se negociaron títulos por valor de 3.284 millones de euros.

Los valores del CAC-40 que más avanzaron este jueves fueron la cadena hotelera Accor (5,55 %), el gigante siderúrgico ArcelorMittal (4,33 %), la sociedad de centros de llamadas Teleperformance (3,79 %) y el fabricante automovilístico Stellantis (3,59 %).

En el otro extremo, el descenso más pronunciado de los valores del indicador de tendencia fue la compañía de electrónica para aeronáutica y equipos de defensa Thales (-3,02 %), seguida por la energética Engie (-1,59 %), el grupo de lácteos y agua embotellada Danone (-0,64 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (-0,61 %). EFE

