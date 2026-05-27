El calor azota el centro y el sureste de Europa con temperaturas de hasta 36 grados

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Viena, 27 may (EFE).- El centro y el sureste de Europa se acercan este miércoles al punto culminante de una ola de calor inusual para la época del año, con temperaturas de hasta 36 grados en algunas zonas de los Balcanes, antes de que el clima se vuelva más inestable y se moderen los termómetros.

En varios países de los Balcanes occidentales se espera que un frente frío atraviese la región de noroeste a sureste, según los institutos meteorológicos de la zona.

Antes, la temperatura máxima alcanzará hoy los 36 grados en el interior de Albania, en zonas alejadas de la costa.

«Ayer registramos 34 grados centígrados. Prevemos que hoy el termómetro alcance los 36 grados. Se esperan valores similares en los próximos días antes de un ligero descenso, hasta 33 grados, durante el fin de semana «, declaró la meteoróloga Lajda Porja a la televisión A2 CNN.

Temperaturas similares se registran en Montenegro, donde la capital, Podgorica, prevé hoy hasta 34 grados; Bosnia-Herzegovina (32-33 grados), Macedonia del Norte (32 grados) y Croacia (32 grados). El calor es más moderado en Serbia y Kosovo, en torno a los 30 grados.

Los 33 grados se sobrepasaron hoy también en algunas zonas del norte de Grecia, mientras que en el resto del país las temperaturas han vuelto al nivel habitual de la época, en torno a los 30 grados.

Bulgaria tiene máximas de entre 32 y 33 grados solo en el extremo suroeste, pues las demás regiones presentan tiempo variable con cielos nubosos, chubascos y tormentas eléctricas aisladas que pueden ser intensas y traer granizo, sin que los termómetros superen lo 23/25 grados.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ha declarado la alerta amarilla por precipitaciones torrenciales en 11 de los 28 distritos de Bulgaria para esta noche y el jueves.

El viernes predominará el tiempo soleado con máximas de entre 22 y 27 grados.

Los rumanos, que no esperaban este calor tórrido después de una primavera muy lluviosa, buscan hoy sombra, parques y piscinas.

Con máximas de hasta 33 grados, pronostican que los termómetros se moderarán hasta los 25 grados el jueves, salvo en el sur, donde se prevén 30 grados.

En Austria, las máximas oscilan entre 25 y 33 grados este miércoles, el día más caluroso de la semana, mientras aumenta paulatinamente la nubosidad, con algunos chubascos y tormentas, principalmente en los Alpes.

Un refrescante viento soplará el jueves del noroeste al norte, que será fuerte en muchas zonas y bajará los termómetros hasta una horquilla de entre 21 y 30 grados. EFE

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