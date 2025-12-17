El Canal de Panamá entrega al fisco un aporte histórico de 2.965 millones de dólares

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- El Canal de Panamá entregó al fisco un aporte de 2.965 millones de dólares correspondiente al año fiscal 2025, una cifra histórica que se da en medio de la incertidumbre que marca desde hace meses el comercio internacional a raíz de la guerra comercial impulsada por el Gobierno de EE.UU..

El aporte de 2025 deja atrás las cifras de años precedentes: 2.470,7 millones de dólares correspondientes al 2024 y 2.544,59 millones de dólares y de 2.494,4 millones de dólares relativos a 2023 y 2022, respectivamente, de acuerdo con las cifras oficiales.

Una fuerte sequía afectó las operaciones del Canal de Panamá, el único de agua dulce en el mundo, durante el 2023 y parte de 2024.

Los ingresos del Canal aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los 5.705 millones de dólares, un monto que incluso excedió lo presupuestado para el período (5.623,5 millones de dólares), según informó la administración de la vía interoceánica en octubre pasado.

El presupuesto del 2025 contemplaba una utilidad neta de 3.761 millones de dólares y un aporte directo al Estado panameño de 2.789,5 millones, que final fue superada.

Sin embargo, el Canal proyecta ingresos por 5.207,2 millones de dólares en el 2026, menos que en el año precedente, como consecuencia de una reducción de los tránsitos de barcos por la vía derivada del clima de incertidumbre que seguirá marcando a la economía mundial.

En un comunicado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) precisó este miércoles que el aporte de 2.965 millones de dólares es la sumatoria de 2.372 millones de dólares de excedente económico de la operación de la vía, 591 millones que forman parte del pago por derechos por tonelada y dos millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.

«Los aportes son un reflejo del sobresaliente desempeño de la vía interoceánica durante el año fiscal 2025, marcado por el retorno de los niveles de los lagos a condiciones de normalidad, lo que permitió mantener un calado de 50 pies incluso durante la estación seca. Como resultado, el promedio diario de tránsitos de alto calado se ubicó en 33, frente a los 27 registrados el año anterior, impactado por el fenómeno de El Niño», indicó la misiva oficial.

La Constitución panameña establece que el canal traspasará cada año al Tesoro Nacional sus excedentes económicos luego de cubrir los costos de operación, inversión, funcionamiento y mantenimiento, entre otros.

Desde su transferencia el 31 de diciembre de 1999 a manos panameñas por parte de EE.UU., que construyó la vía interoceánica y la administró durante 86 años, el canal ha entregado aportes al fisco superiores a los 29.000 millones de dólares, según las cifras oficiales.

Los aportes de la vía acuática de 82 kilómetros, que comunica el Atlántico y el Pacífico y por la que transita hasta el 6 % del comercio mundial, no han parado de crecer tras la puesta en servicio a mediados de 2016 de su primera y hasta ahora única ampliación, un tercer carril por el que pasan buques con hasta el triple de carga de los cruzan las esclusas centenarias.

El Canal de Panamá es una vía relevante para el comercio mundial que conecta 189 rutas marítimas y 1.920 puertos del mundo, de acuerdo con los datos de su administración. EFE

