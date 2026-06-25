El canciller argentino contacta a su par venezolano y le ofrece ayuda tras los terremotos

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, ha informado este jueves que se comunicó con su homólogo venezolano, Yván Gil, a quien ha transmitido la solidaridad del Gobierno de Argentina y la disposición a brindar asistencia humanitaria tras los terremotos que han sacudido Venezuela, que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos.

«Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del Gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan», ha publicado Quirno en su cuenta de X.

El contacto entre ambos funcionarios se ha producido después de los fuertes movimientos sísmicos registrados el miércoles en la costa norte de Venezuela, que han dejado, según ha informado la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, 164 fallecidos, 971 heridos y decenas de réplicas en las horas posteriores.

El Gobierno argentino ya había expresado su solidaridad con el pueblo venezolano a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que ha manifestado su disposición a colaborar con asistencia humanitaria «en coordinación con los organismos internacionales correspondientes».

«Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional», indica un comunicado oficial de la Oficina del Presidente argentino Javier Milei.

La Cancillería argentina también ha difundido un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales de seguridad y evacuación, y ha habilitado canales de contacto para quienes se hayan visto afectados por los terremotos.

Los sismos ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, según el sistema estadounidense de alerta de tsunamis, que los ha calificado como un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren en la misma zona en un intervalo muy corto. EFE

lgu/icn