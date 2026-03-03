El canciller chino y su par francés piden diplomacia y diálogo para el conflicto en Irán

3 minutos

Pekín, 3 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, y su par francés, Jean-Noël Barrot, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que abogaron por diplomacia y negociaciones para reducir las tensiones en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Wang indicó que «la comunidad internacional debe resistir cualquier acción que viole el derecho internacional y evitar los dobles raseros», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que «las grandes potencias no pueden atacar arbitrariamente a otros países basándose en su superioridad militar, y el mundo no puede volver a la ley de la selva».

«La cuestión nuclear iraní debe, en última instancia, volver a la vía de la resolución política y diplomática», agregó el ministro chino.

Por su parte, Barrot declaró que «Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», según el comunicado de la Cancillería china.

El diplomático francés aseguró que «las acciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel contra Irán no fueron consultadas ni autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU» y dijo que «todas las partes deben colaborar para reducir la tensión y resolver cuestiones como la nuclear iraní mediante negociaciones».

Barrot afirmó este lunes en una rueda de prensa que Francia está dispuesta a «participar» en la defensa de los países del Golfo y Jordania y señaló el «pleno apoyo y total solidaridad» con los países «amigos» de la zona que han sido «blanco deliberado» de los misiles y drones iraníes y «arrastrados a una guerra que no habían elegido».

Wang habló también este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE. UU. e Israel.

China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos, calificándola de grave vulneración de la soberanía iraní y de los principios de la Carta de la ONU.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la república islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab. EFE

aa/rrt