El canciller de Panamá pide respetar «soberanía jurídica» tras fallo contra empresa china

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Asunción, 8 abr (EFE).- El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, pidió este miércoles respeto a la «soberanía jurídica» de su país ante las detenciones e inspecciones a buques con bandera del país centroamericano en China tras un fallo del Supremo que anuló la concesión a una empresa hongkonesa para gestionar dos puertos cerca del Canal de Panamá.

«Simplemente le pedimos a la República Popular China y a cualquier país que respete la soberanía jurídica de Panamá, como nosotros respetaríamos la soberanía jurídica de cualquier país», dijo Martínez-Acha durante una conferencia de prensa en Asunción junto a su par de Paraguay, Rubén Ramírez, en medio de su visita oficial a la nación suramericana.

El jefe de la diplomacia panameña señaló que a raíz de este proceso jurídico, que afirmó se inició antes de la llegada al poder del mandatario José Raúl Mulino, los buques de la marina mercante de su país se han visto sometidos a excesivos controles y retenciones en los puertos de China.

«Esperemos que esta tendencia atípica en el mes de marzo de este año se reduzca porque Panamá es un país que conecta el mundo, Panamá es un país que respeta la soberanía jurídica de todos los países y simplemente pedimos el mismo trato para nosotros», agregó.

Fuentes panameñas dijeron a EFE que de cada cuatro buques que atracan en puertos chinos, tres son inspeccionados.

A inicios de mes, el Gobierno panameño reconoció un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después de la decisión anunciada por el Supremo en medio de las presiones de Estados Unidos.

Esas retenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.

El Gobierno del estadounidense Donald Trump había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según el mandatario, tiene China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.EFE

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