El canciller pakistaní viaja a China en plena búsqueda de mediación entre Irán y EE. UU.

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(Actualiza la EX2028 con declaraciones de la Cancillería china)

Pekín, 31 mar (EFE).- El canciller pakistaní, Ishaq Dar, llega este martes a China para abordar con su homólogo de este país, Wang Yi, la situación regional y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que Islamabad prevé acoger próximamente para poner fin a la guerra.

Según un breve comunicado difundido por la Cancillería china, Dar tratará en el gigante asiático «los actuales conflictos internacionales y regionales».

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Mao Ning explicó este martes en una rueda de prensa que China y Pakistán «son socios estratégicos de cooperación incondicional, que mantienen apoyo y confianza mutuos».

Mao explicó que Pakistán y China «comparten posiciones similares y mantienen una comunicación fluida sobre los principales asuntos internacionales y regionales» y aseguró que está previsto que Dar y Wang «expresen conjuntamente su apoyo a la paz y la justicia», y que «redoblen sus esfuerzos para promover la paz, sofocar los conflictos y mantener la paz y la estabilidad regionales».

El anuncio llega después de que Islamabad asegurara en los últimos días que tanto Washington como Teherán han expresado formalmente su confianza en Pakistán para facilitar contactos orientados a un acuerdo «integral y duradero», aunque Irán ha negado que existan negociaciones directas con EE.UU. y ha señalado que solo ha intercambiado mensajes a través de intermediarios.

La llegada de Dar se produce tras la clausura de una ronda de consultas en la capital pakistaní con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes manifestaron su «más pleno apoyo» a la iniciativa de paz y coincidieron con el Gobierno pakistaní en que la prolongación del conflicto «no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción».

Dar ya habló el pasado viernes con el jefe de la diplomacia china, quien le transmitió que Pekín está dispuesto a «reforzar la comunicación y la coordinación estratégica» con Pakistán para trabajar «en favor de la paz y el fin de las hostilidades» en Oriente Medio.

En esa llamada, Wang subrayó que solo el diálogo puede evitar más víctimas, prevenir la expansión del conflicto y contribuir al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que pasa cerca del 45 % del petróleo y el gas que importa China.

El canciller chino aseguró entonces que su país «valora los incansables esfuerzos» de Pakistán a la hora de «contribuir a la distensión de la situación».

La guerra enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, cuando estos lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra Israel, varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

Pekín ha condenado reiteradamente las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán por considerar que «violan la soberanía» del país persa, aunque también ha pedido respetar la integridad territorial de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos. EFE

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