El candidato de izquierda en Colombia denuncia un intento «injerencista» de Trump en el balotaje

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El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, denunció el miércoles un intento «injerencista» para el balotaje del 21 de junio por parte de Donald Trump, que respaldó al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Trump manifestó el martes su apoyo al abogado millonario que sorpresivamente ganó la primera vuelta del domingo, sin los apoyos necesarios para evitar un balotaje ante Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.

El candidato izquierdista afirmó el miércoles que la posición de Washington tiene un «tinte injerencista».

«Es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana», dijo a medios el legislador de 63 años.

De la Espriella, de 47, agradeció el «apoyo decidido» de Trump y prometió relasionarse «como nunca antes» con Estados Unidos si es elegido presidente para suceder a Petro, el primer izquierdista en el poder en la historia del país.

De la Esperiella promete mano dura, con el apoyo de Estados Unidos, contra las guerrillas y otros narcotraficantes en el país del mundo que más cocaína produce.

Trump ha apoyado a otros políticos de derecha en la región en procesos electorales, como sucedió con Javier Milei en las elecciones de Congreso en Argentina. También hizo guiños a favor del presidente chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura.

Petro, quien tuvo constantes enfrentamientos con su homólogo estadounidense en redes sociales, invitó el martes a los colombianos a «votar en plena libertad» para no convertirse «en esclavos ni colonia de nadie».

Una primera encuesta del martes da como favorito al ultraderechista para convertirse en presidente.

das/mvl