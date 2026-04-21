El candidato de Trump a la Fed defiende su independencia en tensa audiencia en el Senado

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Washington, 21 abr (EFE).- El candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a presidir la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, se comprometió este martes a proteger la independencia de la institución sobre los tipos de interés durante una tensa audiencia de confirmación en el Senado y anunció políticas para frenar la inflación.

«La independencia de la política monetaria es esencial», afirmó Warsh en su declaración inicial ante el Comité Bancario del Senado y, abordando la cuestión principal que rodea su nombramiento, dijo que «no creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los cargos electos expresan sus opiniones sobre los tipos».

Warsh afirmó que la Reserva Federal todavía padece los errores de política monetaria cometidos durante la pandemia: «Quedó claro que no acertó», dijo.

Criticó a la Fed por no haber cumplido su objetivo de inflación desde la pandemia: «Eso es un indicio de que erró el tiro, y todavía estamos lidiando con el legado de los errores de política monetaria cometidos en 2021 y 2022. Una vez que se permite que la inflación se arraigue en la economía, resulta más costoso y difícil reducirla».

«Creo que eso implica un cambio de régimen en la conducción política. Supone un marco de inflación distinto y nuevo», aseguró Warsh, que no concretó más.

Los senadores que interrogan a Warsh recordaron su participación durante la crisis financiera de 2007-2008, cuando él formaba parte de la Fed, como un punto clave de la audiencia, ya que como señaló la senadora demócrata Elizabeth Warren, Warsh trabajó en la Reserva Federal «antes, durante y después del desplome».

Warren, que fue una de las senadoras más duras en la sesión de este martes, puso el foco durante el interrogatorio en el carácter independiente del presidente de la Fed: «Veamos su independencia y su valentía. Empecemos con algo sencillo, señor Warsh, ¿perdió Donald Trump las elecciones de 2020?».

El candidato a presidir la Fed se negó a decir si Trump perdió las elecciones de 2020, cuando Warren le pidió repetidamente que confirmara los resultados, y añadió que «durante años, Trump ha insistido falsamente en que su derrota ante el expresidente Joe Biden en 2020 fue fraudulenta. La independencia requiere valentía”.

Warsh afirmó que «bajo ningún concepto» sería el «títere» de Trump, un término que Warren utilizó varias veces durante la audiencia, y afirmó que se siente «honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo, y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal».

La independencia y la capacidad de Warsh de tomar sus propias decisiones al margen de la Casa Blanca fue uno de los ejes de la audiencia en el Senado: «El presidente nunca me pidió que predeterminara, me comprometiera, fijara o decidiera sobre ningún tipo de interés en ninguna de nuestras conversaciones. Ni yo aceptaría hacerlo jamás», aseguró.

Warren y otros senadores demócratas también cuestionaron a Warsh sobre su fortuna, que lo convertirían en uno de los presidentes de la Fed más ricos. El nominado respondió asegurando que parte de su fortuna está sujeta a acuerdos de cofidencialidad.

Horas antes de la audiencia, en una entrevista concedida a CNBC, Trump reconoció que se sentiría «decepcionado» si la Reserva Federal, bajo el liderazgo de Warsh, no cumpliera con la promesa de bajar los tipos de interés en EE.UU.

«Demasiados cargos de la Reserva Federal, tanto actuales como anteriores, opinan con antelación sobre dónde creen que deberían estar los tipos de interés en la próxima reunión, el próximo trimestre y el próximo año», dijo Warsh, «creo que eso es bastante contraproducente».

Y apostó por una «deliberación amplia y profunda» en las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal.

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