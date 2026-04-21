El candidato de Trump a la Fed promete salvaguardar la independencia del banco central

afp_tickers

3 minutos

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos aseguró el martes a legisladores, durante una tensa audiencia de confirmación en el Congreso, que defenderá la independencia del banco central con respecto a la Casa Blanca.

«Seré un actor independiente si me confirman», dijo Kevin Warsh al Comité Bancario del Senado, mientras enfrentaba incisivas preguntas sobre sus activos y sus opiniones acerca de la independencia de la Fed, en momentos en que Trump busca constantemente influir en la política monetaria.

La audiencia es un obstáculo clave que Warsh debe superar para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien termina su mandato el 15 de mayo.

Pero tiene lugar cuando Trump ha intensificado sus críticas al banco central por no recortar los tipos de interés de forma más agresiva.

El mandatario demanda tasas bajas porque esto impulsa la actividad económica y reduce los intereses de la deuda pública, muy elevada en Estados Unidos. Pero muchos economistas advierten que esto puede reavivar presiones inflacionarias.

«Deberíamos tener la tasa de interés más baja del mundo», insistió el martes Trump al canal CNBC, al señalar que se decepcionaría si el nuevo presidente de la Fed no bajaba los tipos con rapidez.

También volvió a arremeter contra Powell por los costos de renovación de la sede del banco, objeto de una investigación del Departamento de Justicia.

– ¿»Marioneta» de Trump? –

El Comité Bancario del Senado es controlado por los republicanos. Pero uno de los senadores, Thom Tillis, prometió bloquear a todos los nominados para la Fed —incluido Warsh— hasta que se resuelva la investigación que involucra a Powell.

Además, los 11 demócratas del panel exhortaron la semana pasada retrasar el proceso de nominación de Warsh hasta que concluya no sólo el caso sobre Powell, sino también el de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, a quien Trump intentó destituir por acusaciones de fraude hipotecario. Sobre esto se espera un fallo de la Corte Suprema.

El martes, Warsh sostuvo que corresponde a la propia Fed mantenerse por fuera de la influencia política.

«No creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas», afirmó.

Añadió que la inflación es responsabilidad de la Fed, al tiempo que subrayó que el banco central debe «mantenerse en su carril» en materia de políticas.

Pero Elizabeth Warren, la principal demócrata del comité, sostuvo que las investigaciones sobre Powell y Cook estaban diseñadas para presionar a los responsables de política de la Fed a cumplir las órdenes de Trump.

Y alertó sobre el riesgo de tener «una marioneta» del presidente al mando del banco central.

Se espera que Warsh enfrente duras preguntas de los legisladores sobre cuestiones que van desde su fortuna hasta sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, además de sus opiniones sobre temas económicos.

myl-bys/bgs/ad/mel