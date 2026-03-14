El candidato izquierdista López Chau promete a jóvenes «limpiar» Perú de corrupción

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Lima, 13 mar (EFE).- Acompañado por raperos, el candidato presidencial izquierdista peruano Alfonso López Chau mantuvo la noche del viernes un encuentro con jóvenes en Lima donde expuso sus principales propuestas electorales, centradas en crear oportunidades y luchar contra la corrupción, para los comicios que se celebran en un mes.

El candidato del partido de centroizquierda Ahora Nación ha escalado a la tercera posición con un 5 % en intención de voto en las encuestas más recientes, solo por debajo del ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El izquierdista protagonizó la noche del viernes en un centro de conciertos y eventos en el centro histórico de Lima un particular mitin con varios centenares de jóvenes como público y con un ambiente festivo.

Empezó su discurso al anunciar que lo primero que haría al llegar a la Presidencia sería «limpiar la casa» en relación a la lucha contra la corrupción en el poder, se refirió a la falta de oportunidades para los jóvenes y prometió ayuda para estudiantes universitarios sin recursos.

«Mi generación debería pedir perdón a la generación de ustedes porque deberíamos haberles entregado un mejor país, respetado en el mundo, una nación de victorias en todos los planos y no lo hemos hecho», afirmó.

Aseguró que el camino a seguir es «dar todo el poder al pueblo para conquistar los mercados del mundo» y también destacó la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana para el bienestar de los ciudadanos y desarrollo del país.

López Chau estuvo rodeado de congresistas en listas de Ahora Nación y sus candidatos al Congreso y al Senado más jóvenes, muchos de ellos estudiantes cuando López Chau era rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Estos últimos expusieron ante la joven audiencia que en su momento llegaron a Lima desde varias provincias del país para formarse en distintas ramas de la ingeniería y ahora, tras su recorrido académico y profesional dentro y fuera de Perú, quieren hacer juntos buenas políticas.

Antes de que López Chau llegara al evento, Alejandrina Vergara comentaba a EFE que acudió al encuentro con jóvenes para apoyar al candidato al que calificó como «valiente, decente» y cuyas propuestas se centran en el bienestar del país.

Por su parte, José Villalobos, también entre el gentío, aseguró que el izquierdista es un «técnico honrado» que ha demostrado tener capacidad en todos los puestos que ha asumido, en referencia a su liderazgo en la UNI y en el Banco Central de la Reserva de Perú.

De su programa electoral, destacó que es un proyecto muy pensado cuyo principal punto es el ataque a la corrupción y afirmó que López Chau representaría un gobierno limpio, aunque tendrá por delante una batalla fuerte pues «el Estado está impregnado de corruptos». EFE

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